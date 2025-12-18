Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetos, irmãs, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria de Jesus Fernandes, natural da Ribeira Brava e residente em Santa Maria Maior, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 18 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 14:00h e as 15:00h, saindo de seguida para junto do largo do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45h em direção à Igreja Paroquial de São Brás – Campanário.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A gerência e funcionários da empresa VERSAOMAGNOLIA Lda. lamentam e participam o falecimento da Sra. Maria de Jesus Fernandes, mãe do seu funcionário José António Fernandes Gonçalves, e endereça à família as mais sentidas condolências.

Será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 21 de dezembro, na Igreja Paroquial de São Brás - Campanário, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Campanário, 18 de dezembro de 2025