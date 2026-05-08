Maria da Conceição Gomes Sousa

Seus filhos, nora, irmã, sobrinhos, primos, afilhados, demais família, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente na Travessa do Tanque, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:30 horas na referida capela.

Obrigado mãe e sogra, pelo teu sorriso especial, a tua mão sempre estendida, pelo teu exemplo e legado que nos deixas.

Continuas a ser a luz e o caminho que nos guia.

Um obrigado especial ao apoio da família nesta última jornada.

Um agradecimento especial a toda equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares pelos cuidados e carinho nestes últimos dias.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, amanhã, sábado, (09-05-2026) pelas 18h00, na Igreja Paroquial de Santo Amaro, freguesia de Santo António.

Funchal, 8 de maio de 2026