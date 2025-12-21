MADEIRA Meteorologia
21-12-2025
Maria da Conceição da Silva Gonçalves
Maria da Conceição da Silva Gonçalves
Faleceu
Seus familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda do Raminhos, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 22/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:15 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 26/12/2025, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia..

Ribeira Brava, 21 de dezembro de 2025.

