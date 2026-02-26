MADEIRA Meteorologia
26-02-2026
Maria da Conceição Barradas
Faleceu
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Seus filhos, noras, genro e netas, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, vizinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua António Prócoro Macedo Júnior, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Quinta-feira, 26/02/2026, pelas 12:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Terça-feira, 03/03/2026 pelas 17:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 26 de Fevereiro de 2026.

