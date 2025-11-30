Maria Celina Malho de Faria

Seus irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho Lombo dos Aguiares, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 30/11/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para a capela do cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 05/12/2025, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santo António, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Querida tia Celina, desde a minha infância que trouxe alegria para a nossa família. Lembro com carinho de quando brincava comigo, mais tarde, de como recebeu o meu marido e com o mesmo amor e de braços abertos recebeu o meu filho, brincando com ele como fazia comigo. Essas memórias são tesouros que guardarei para sempre. Hoje despedimo-nos com saudade, mas também com gratidão por tudo o que fez e foi para nós. Descanse em paz.

Cremilda Aguiar, esposo e filho, Guilherme Aguiar.

Funchal, 30 de novembro de 2025