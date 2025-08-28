Maria Celina Gonçalves de Castro Santos

Seus filhos Maria do Carmo, Lígia e Jaime, sua nora Karen, seus netos Sara, Sydney e Matthew, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi no Arieiro de Cima, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 28/08/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 11:45 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no sábado, 06/09/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos médicos, assistentes operacionais e, de forma especial, à equipa de enfermagem dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada e ao Dr. Manuel Pontes, todo o apoio, carinho e dedicação com que sempre trataram a sua familiar.

Funchal, 28 de agosto de 2025