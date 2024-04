Maria Benvinda de Abreu Ladeira

Seus filhos Duarte Paulo, Luiz Filipe, Jorge Agostinho, João Francisco e Maria Benvinda (Dina), suas noras, genro, netos, bisnetos, demais familiares e amigos participam o falecimento da sua Mãe, sogra, avó, bisavó e amiga.

O funeral realizar-se-á amanhã, terça-feira, dia 23 de abril, no cemitério de S. Caetano, sítio das Terças, Ponta do Sol, com celebração religiosa de corpo presente pelas 11.00h, prosseguindo para sepultamento no jazigo de família no referido cemitério.

Funchal, 22 de abril de 2024