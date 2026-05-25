Maria Andrade Fernandes Moniz

Seus filhos, genros, netos, bisnetos, irmão, cunhada, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi na freguesia de São Pedro e que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, dia 25.05.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima sexta-feira dia 29.05.2026, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo, Funchal.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça do 5º Andar Nascente, pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa querida parente.

Funchal, 25 de maio de 2026