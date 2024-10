Seu marido José Eleutério de Aguiar, sua filha Carla Aguiar, seu filho Sérgio Aguiar, netas, irmãos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Albertina Rodrigues Pereira de Aguiar.

O funeral realizar-se-á amanhã, sexta-feira, dia 11 de outubro, saindo das instalações da Agência Funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1 – Funchal) pelas 12:00h, com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família expressa um enorme agradecimento à cuidadora Sónia Figueira, pela forma carinhosa e cuidadosa que sempre cuidou da sua ente querida. Agradece também à equipa de profissionais do serviço de Medicina Interna do 3º Poente do Hospital dos Marmeleiros por todo o profissionalismo e cuidado prestado à sua familiar.

“A perda de uma mãe é um momento terrível e infelizmente não existe nada que possa ser feito ou dito para minimizar tão grande dor. Apenas Deus tem o poder de consolar uma alma tão ferida.”

Os colegas de trabalho da Delegação Escolar de Ribeira Brava e o pessoal da EB1/PE/Creche de Ribeira Brava endereçam a todos os familiares e amigos os mais sinceros sentimentos de pesar.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia terça-feira, dia 15 de outubro, na Igreja Paroquial da Sagrada Família – Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor, e às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 10 de outubro de 2024