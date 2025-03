O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, desdramatizou hoje as buscas efetuadas pela Polícia Judiciária (PJ) na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), assinalando que não estão relacionadas “sequer com a atividade regular” do organismo.

“Não devemos dramatizar esse tipo de circunstâncias. Acho que está mais ou menos claro que não teve a ver sequer com a atividade regular da federação. Foi uma transação que ocorreu há uns anos e, portanto, é com naturalidade que temos de encarar”, afirmou o ministro, que tem a pasta do Desporto.

Pedro Duarte comentou a Operação Mais Valia, relacionada com a venda da antiga sede da FPF, em 2018, à margem da visita às obras no terreno do futuro centro de formação da Associação de Futebol do Porto.

“Felizmente, a Federação Portuguesa de Futebol está forte, como sempre tem estado, vai, aliás, celebrar, creio que dentro de dois dias, o seu 111.º aniversário. É uma instituição muito importante da nossa sociedade e vai continuar a ser”, assinalou.

A PJ efetuou na terça-feira buscas na sede da FPF por suspeitas dos crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção, participação económica em negócio e fraude fiscal.

A investigação da Operação Mais Valia, que teve início em 2021 e está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, está relacionada com a venda da antiga sede da FPF, em 2018, na Rua Alexandre Herculano, em Lisboa, por mais de 11 milhões de euros.

“Tudo que seja esclarecimento e atuação da justiça e das forças policiais para podermos viver numa sociedade mais transparente e em que os potenciais crimes são investigados e punidos, no caso de serem reais, acho que é bom. Grave seria se existissem circunstâncias irregulares e ninguém investigasse”, sustentou Pedro Duarte.

As buscas realizadas resultaram, até ao momento, na constituição de dois arguidos: o antigo deputado do Partido Socialista (PS) António Gameiro e o antigo secretário-geral da FPF Paulo Lourenço.

O ministro deu também garantias de execução do contrato-programa para o desporto, para o período entre 2024 e 2028, que injeta 65 milhões de euros adicionais no setor: “Só não teria vencimento se houvesse um governo a seguir que revertesse essa decisão. Espero que isso não aconteça, independentemente de quem seja o próximo governo”.

Pedro Duarte manifestou ainda “grande alegria pessoal” com a nomeação da árbitra Catarina Campos para dirigir o jogo de hoje entre Casa Pia e Rio Ave, da 27.ª jornada I Liga de futebol, que fará de Portugal o oitavo país a estrear uma árbitra no escalão principal masculino, entre o top-10 da UEFA.

“Tem havido um esforço enorme no desporto português e o futebol tem dado um exemplo muito importante de promoção da inclusão, integração e igualdade de género. Ainda não estamos onde queremos estar, ainda não estamos num patamar de igualdade, mas temos de reconhecer que o que se conseguiu nos últimos anos tem sido notável”, observou.