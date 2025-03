A humorista Joana Marques está a apresentar esta tarde, no palco principal da Feira do Livro do Funchal, a sua mais recente obra, ‘Elefante na Sala’. O momento é moderado pelo jornalista Filipe Gonçalves.

No livro, Joana Marques reúne figuras mediáticas de diferentes áreas, desde Cristiano Ronaldo a Marie Kondo, passando por Shakira e a Mãe Kikas. Com o seu tom mordaz e irónico, a autora revisita acontecimentos “irrelevantes” dos últimos dois anos, oferecendo um olhar peculiar sobre protagonistas da atualidade.

Em declarações ao JM, Joana Marques reconheceu que possivelmente o ‘Crónicas do Cristiano Ronaldo’ não será “o capítulo mais popular para ler aqui na Madeira”, explicando que nem sempre concorda com algumas das intervenções públicas do jogador madeirense. “Mas acho que o interessante é podermos discordar uns dos outros, sobretudo quando é com humor e sem levar demasiado a sério”, acrescentou a humorista.

Apesar disso, reconhece a admiração que Cristiano Ronaldo desperta na sua terra natal, que está a visitar com a família até amanhã. “É óbvio que o Cristiano Ronaldo é adorado em todo o país, mas aqui na Madeira ainda mais. Os meus filhos são um bom exemplo disso, porque já fizeram questão de ir à estátua e tirar fotografias com ela.”

Sobre a receção do público madeirense à sua presença na Feira do Livro, a autora, fortemente solicitada para ‘selfies’ mostrou-se entusiasmada: “Gosto sempre muito de vir à Madeira, e esta foi a oportunidade perfeita. Nunca tinha vindo à Feira do Livro do Funchal—já estive na de Lisboa e na do Porto, mas aqui nunca. E estou a gostar muito. Está a ser uma experiência muito engraçada. Aproveitei para trazer a família, porque acho importante que eles tenham o hábito de escolher livros e ler.”

Quanto à duração da sua estadia, revelou que será curta, mas bem aproveitada. “Vou ficar até amanhã à noite. Vim ontem e regresso no domingo. Não é muito tempo, mas sempre que chego à Madeira sinto que estou de férias”, rematou.

Entre farpas a Elma Aveiro, Rita Pereira ou Cristina Ferreira, Joana Marques, que sublinhou que analisa ocasiões e não o caráter das figuras que aborda, trouxe boa disposição à Avenida Arriaga, que foi destino para dezenas de pessoas este sábado.

Joana Marques, guionista e radialista, tornou-se uma das vozes mais reconhecidas do humor nacional, destacando-se na rubrica ‘Extremamente Desagradável’, da Rádio Renascença, e na sua participação no programa ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, de Ricardo Araújo Pereira. Em 2024, estreou-se como “coach desmotivacional” com o espetáculo ‘Desconfia’.

A Feira do Livro do Funchal decorre até 6 de abril, reunindo lançamentos, encontros com escritores e sessões de autógrafos, num evento que promove a proximidade entre autores e leitores.