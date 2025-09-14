Manuel Ricardo Vieira

Sua esposa, filho, netos, demais familiares, amigos e o LAPI Madeira - Lar Adventista para Pessoas Idosas, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente e utente, morador na Ajuda, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Domingo, 14/09/2025, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 14 de setembro de 2025.