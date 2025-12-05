Manuel Mendes Neves

Com carinho e saudade de sua esposa Maria Fátima de Jesus Neves, sua filha Erica, seu neto Noah, suas irmãs, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, residente ao Largo das Corticeiras, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta sexta-feira, 05/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente, que será celebrada pelas 15:30, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no cemitério da freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa a sua profunda gratidão a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Hospital Dr. Nélio Mendonça 3.º andar nascente, por todo o cuidado, dedicação e carinho prestados durante o período em que esteve sob os seus cuidados.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 14:00 do Largo das Corticeiras, subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de Sétimo Dia que será celebrada na próxima quarta-feira, 10 de dezembro, às 19:00, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

Jardim da Serra, 5 de dezembro de 2025