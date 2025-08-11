Sua mãe Maria Lúcia Santos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel Jorge Vieira dos Santos, residente que foi na freguesia do Caniçal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 11 de agosto, saindo das instalações da Agência Funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1 – Funchal) pelas 10.30h com destino à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família informa que será celebrada missa 7º Dia, quarta-feira, dia 13 de agosto, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal) pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.