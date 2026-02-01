Manuel Eleutério Lourenço Caldeira

Sua esposa, filhos, nora, genro e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural das Achadas da Cruz e a residir na França, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 01/02/2026, saindo do Aeroporto da Madeira pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Achadas da Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Achadas da Cruz, 1 de fevereiro de 2026.