Luís Jorge Gonçalves

Sua mulher, filhos, noras, netos, netas, bisnetas, irmão, irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar, residente que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, freguesia de Câmara de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido Cemitério.

O corpo estará em câmara ardente a partir das 12:00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quinta-Feira, dia 16, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Câmara de Lobos).

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 7º Andar-Nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram e cuidaram o seu saudoso familiar.

Funchal, 10 de abril de 2026