Agradecimento e Missa do 7.º Dia

7-02-2026
Leonor de Aguiar Batista Freitas
Leonor de Aguiar Batista Freitas
  • Freguesia| Camacha

A família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente a todos, vem por este meio agradecer a solidariedade de quantos se dignaram participar no funeral da sua saudosa parente ou que, de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participa ainda que, amanhã, Domingo, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 11h00, na Igreja Paroquial da Camacha, a missa pelo eterno descanso da sua alma, reiterando, uma vez mais, os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 7 de Fevereiro de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

