Leonor de Aguiar Batista Freitas

Seus filhos, nora, netos, bisneta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar, comunicam às pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa e querida parente. Residente que foi na freguesia da Camacha.

O funeral realizar-se-á amanhã, Segunda-feira, pelas 13h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação.

Será precedido da missa de corpo presente, pelas 12h30, na referida Capela.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança.

No próximo Domingo, dia 8 de Fevereiro, assinalando-se o 7.º dia da sua partida, será celebrada, pelas 11h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Igreja Paroquial da Camacha, renovando-se, desde já, os agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 1 de fevereiro de 2026.