Seus familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Leonel Filipe Rodrigues, natural da freguesia de Campanário e residente que foi na freguesia da Ribeira Brava.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 28 de novembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº 1), Funchal, entre as 09:30h e as 10:00h, saindo de seguida em cortejo em direção à Igreja Paroquial de São João Baptista, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 3 de dezembro, na Igreja Paroquial de São João Baptista, Ribeira Brava, pelas 17:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Ribeira Brava, 28 de novembro de 2025