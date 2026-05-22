Joselino do Espírito Santo Figueira da Silva

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, tias, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Padaria, nº 13, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, 23/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:15 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 13:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 12:00 horas do Lombo Chão e outra pelas 12:30 horas do Pico Furão, passando pela Fajã Escura, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Curral das Freiras, 22 de maio de 2026