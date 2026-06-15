Deixa saudades a seu filho, filhas, nora, genros, netos, netas, irmã, sobrinhos, bisnetos, amigos, vizinhos e restantes familiares.

Residia na Estrada da Corrida N. 67, Jardim da Serra, Câmara de Lobos

Sairá do Hospital Particular da Madeira, Segunda-feira, dia 15/06/2026, às 14h00

Velório: Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Câmara de Lobos, a partir das 14h30.

Missa de Corpo Presente: Hoje, às 15h30, seguindo-se o cortejo para o cemitério da freguesia.

Missa do 7.º Dia, Domingo, 21/06/2026, às 10h30, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos

Autocarro: Sairá da Padaria Fátima às 14h00, seguindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida e Chote, com destino à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça. Regresso ao local de partida após a cerimónia.

A empresa Vicente Vieira Construções, Lda. informa amigos, colaboradores, subempreiteiros, fornecedores e clientes o falecimento do Sr. José Vieira, pai do Sr. Vicente Vieira.

A família agradece a toda equipa da urgência e internamento do HPA.

Câmara de Lobos, 15 de junho de 2026