MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

5-12-2025
José Rodrigues
José Rodrigues
Faleceu
  • Freguesia| Quinta Grande

Sua esposa Maria Esteva Gramilho, seu enteado António Gramilho, esposa e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda da Fonte da Mouca, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 05/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a Capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia sábado, 06/12/2025, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Centro de Saúde da Quinta Grande e às assistentes domiciliárias da Segurança Social, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Quinta Grande, 5 de dezembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o desempenho das autoridades no combate ao tráfico de droga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas