José Ribeiro da Silva

Sua esposa, filhas, neta, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente ao Impasse do Pico do Cardo nº3-A, paróquia da Graça, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16:00 horas, saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo domingo dia 16-03-2025 pelas 11h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 11 de março de 2025