Sua esposa Maria Teresa Pinto, filho, nora, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, José Manuel de Freitas Ferreira, natural do Monte e residente que foi na freguesia de São Martinho-Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio da alma do seu familiar na quarta-feira, dia 10 de dezembro, pelas 19.00h, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 5 de dezembro de 2025