Sua esposa Maria da Graça Pestana Barros, filha Marla Sofia Pestana Barros, filho José Manuel Pestana Barros, netos Martim Barros Meneses e Santiago Barros Meneses, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Manuel de Barros, natural de São Pedro e residente em Santo António, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, sexta-feira, dia 6 de fevereiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Os colaboradores da Associação de Karting da Madeira, Rui Crawford, Fernando Menezes, António Freitas, Mónica Gomes, André Reynolds e Leandro Silva participam o falecimento do Sr. José Manuel de Barros, pai de um colaborador desta associação e amigo e endereçam sentidas condolências a toda a família.

A Direção da Associação de Karting da Madeira e restantes órgãos sociais participam o falecimento do Sr. José Manuel de Barros, pai do nosso colaborador José Manuel Pestana Barros. À família enlutada, endereçamos as mais sentidas condolências.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 08 de fevereiro, na Igreja Paroquial de Santo Amaro, Funchal, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 6 de fevereiro de 2026.