5-02-2026
José Manuel de Barros
José Manuel de Barros
FALECEU COM 77 ANOS
  Freguesia|

Sua esposa Maria da Graça Pestana Barros, filha Marla Sofia Pestana Barros, filho José Manuel Pestana Barros, netos Martim Barros Meneses e Santiago Barros Meneses, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Manuel de Barros, natural de São Pedro e residente em Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á, amanhã, sexta-feira, dia 06 de fevereiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 08 de fevereiro, na Igreja Paroquial de Santo Amaro, Funchal, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 5 de fevereiro de 2026

