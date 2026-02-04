Sua esposa Maria Inês Olim, filhas, genro, neta, netos, irmãs, irmão, cunhadas, cunhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Manuel Aveiro de Olim, natural e residente em Machico.

O funeral realiza-se, hoje, quarta-feira, dia 04 de fevereiro

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 12:00h e as 13:00h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Amparo (Igreja da Ribeira Seca), Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação no cemitério Municipal de Machico.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quinta-feira, dia 05 de fevereiro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Amparo (Igreja da Ribeira Seca), Machico, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Machico, 4 de fevereiro de 2026