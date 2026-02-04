MADEIRA Meteorologia
4-02-2026
José Manuel Aveiro de Olim
José Manuel Aveiro de Olim
FALECEU COM 75 ANOS
Sua esposa Maria Inês Olim, filhas, genro, neta, netos, irmãs, irmão, cunhadas, cunhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Manuel Aveiro de Olim, natural e residente em Machico.

O funeral realiza-se, hoje, quarta-feira, dia 04 de fevereiro

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 12:00h e as 13:00h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Amparo (Igreja da Ribeira Seca), Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação no cemitério Municipal de Machico.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quinta-feira, dia 05 de fevereiro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Amparo (Igreja da Ribeira Seca), Machico, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Machico, 4 de fevereiro de 2026

