José Ferreira Coelho

Sua esposa Maria Ilda Pires Vieira Coelho, filho, filha, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho das Eiras, Sítio das Eiras, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 14:30 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da freguesia.

Haverá velório na referida Casa Mortuária pelas 12:00 horas.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada e informa que pelas 14:15 horas, sairá um autocarro do Elefante Azul, passa ao pé do bar “A Torre”, Moinho do Valente, fim do Caminho dos Moinhos e desce o Janeiro com destino à Igreja e ao cemitério, para todas as pessoas interessadas em acompanhar o funeral do seu saudoso parente, regressando ao local de partida.

Na próxima quinta-feira (25/12/2025) pelas 09:00 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Renova os agradecimentos à Dra. Mara Pereira, à equipa de enfermagem e pessoal auxiliar do Centro de Saúde de Santa Cruz, aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do Hospital dr. Nélio Mendonça, aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, às ajudantes domiciliárias da Segurança Social e todo o apoio da família, pela forma como sempre ajudaram o seu familiar.

Santa Cruz, 19 de dezembro de 2025