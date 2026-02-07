Suas filhas, genro, netos, seus Irmãos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, tio e parente residente que foi a Avenida 1 de Julho, freguesia e concelho de Santana e que o seu funeral realiza-se hoje na Capela do Cemitério Municipal de Santana onde haverá missa de Corpo Presente pelas 12:00 horas, prosseguindo depois para inumação no mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral do seu familiar ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que na próxima quarta-feira, dia 11 de Fevereiro, será celebrada missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelas 8:00 horas, na Igreja Paroquial de Santana.

Agradecimento aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do serviço de Internamento do Centro de Saúde de Santana pela forma atenciosa e profissional com que trataram o seu ente querido, a todos um muito obrigado.

A Comunidade Educativa da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do senhor José Fernandes de Mendonça, pai da professora Noélia Vieira Mendonça, e endereça a todos os seus familiares, sentidas condolências.

Santana,7 de fevereiro de 2026