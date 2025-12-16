José Fernandes da Encarnação

Com carinho e saudade de suas filhas, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, irmã, cunhado, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador no Caminho do Caldas nº58, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta terça-feira, 16/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na Missa de Sétimo Dia que será celebrada no próximo sábado, 20 de dezembro, às 17:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 16 de dezembro de 2025