Sua filha Carla Aguiar, filho Sérgio Aguiar, nora, genro, netas, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinho cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Eleutério de Aguiar, natural e residente em Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, sábado, dia 31 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 12:30h e as 13:30h, saindo de seguida em cortejo, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família expressa um enorme agradecimento à cuidadora Sónia Figueira, pela forma carinhosa e cuidadosa com que sempre cuidou da sua ente querida.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 04 de fevereiro, na Igreja Paroquial da Sagrada Família, São Pedro - Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 30 de janeiro de 2026