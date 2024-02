Sua esposa Lídia Pestana, filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisneto, demais familiares, amigos e vizinhos cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José de Melim, residente que foi na freguesia de São Pedro - Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, na capela do cemitério de Santo António - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

Será celebrada missa de 7º dia, domingo, dia 03 de Março, na Igreja de Santo António – Funchal pelas 11:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

O Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços Similares da RAM, vem por este meio participar o falecimento do nosso associado reformado, José de Melim e que o seu funeral realiza-se dia 29 de fevereiro, as 11:00h endereçando as mais sentidas condolências à família.

Funchal, 28 de fevereiro de 2024