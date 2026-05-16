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PARTICIPAÇÃO

16-05-2026
José de Jesus Quintal
José de Jesus Quintal
FALECEU
  • Freguesia|

Sua esposa, Maria de Jesus Gouveia Miranda, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi no sítio do Rochão na freguesia da Camacha.

O funeral realiza-se hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 12h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha.

Concluída a cerimónia, o cortejo fúnebre prosseguirá para inumação.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que lhe têm manifestado pesar e solidariedade, e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, se associarem neste momento de dor e esperança.

Quinta-feira, dia 21 de Maio, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 18h30, a missa em sufrágio da sua alma, na Igreja Paroquial do Rochão - Camacha, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 16 de maio de 2026

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