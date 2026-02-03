José de Gouveia

Seus filhos, genro, nora, netos, bisnetos, irmã, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, tio, primo, amigo, vizinho e parente, morador que foi ao Caminho da Achada, Freguesia de São Pedro, Funchal e que o seu funeral se realiza amanhã Quarta-feira dia 04 de Fevereiro de 2026, saindo da Morgue do Hospital dos Marmeleiros, pelas 09:30 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, Freguesia de São Martinho, onde será celerada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, após a qual prosseguirá para Inumação em Jazigo dos Bombeiros no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, o acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que no Sábado dia 07 de Fevereiro de 2026, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São José, Funchal pelas 19:00 horas.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e pessoal Auxiliar do Hospital dos Marmeleiros 3º e 2º Andar Poente, pelo vosso incansável profissionalismo, amor, dedicação e carinho que tiveram para com o nosso ente querido. Gratidão. Bem Hajam.

Funchal, 3 de fevereiro de 2026.