José da Conceição de Sousa de Freitas

Sua esposa, filhos, noras, genros, netos e bisneto, sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Segunda-feira, 25/05/2026, pelas 10:00 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 30/05/2026, pelas 20:00 horas, na igreja paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 25 de maio de 2026