Joaquim Atanásio Gonçalves de Andrade

Sua esposa Maria José Gomes de Gouveia Andrade, seus filhos Maria do Céu e Duarte Nuno, suas irmãs, cunhadas, sobrinhos, primos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua da Amoreira, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 24/06/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família endereça um agradecimento especial à equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Urgência e Cuidados Intensivos, pelo esforço incansável como trataram o seu familiar e por tudo o que fizeram por ele. A todos, o nosso grande reconhecimento pelo profissionalismo e carinho.

Aos Reverendíssimos Sacerdotes Gil e Hugo que, na Sé do Funchal, deram toda a Força deste Mundo naquele que era suposto ser um Momento de Celebração: A Missa das Bodas de Ouro do nosso saudoso Pai e da nossa querida Mãe.

E a todos os Nossos Familiares, Amigos, que tanto têm amparado e acalentado esta Nossa Dor Imensurável.

Funchal, 24 de junho de 2025