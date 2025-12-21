João Martinho Correia

Sua esposa, filhos, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Impasse 1 das Pontes do Lazareto, Santa Maria Maior, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 21/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:45 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 27/12/2025, pelas 17:00 horas, na igreja paroquial do Socorro, Santa Maria Maior, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 21 de dezembro de 2025.