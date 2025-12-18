João Maria Rodrigues

Sua esposa Liliana Maria Luís dos Santos Rodrigues, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho do Corgo nº 19, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no dia 26-12-2025 (sábado 2.ª oitava) pelas 11h00 na Igreja Paroquial dos Álamos, freguesia de Santo António.

Funchal, 18 de dezembro de 2025