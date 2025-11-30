João Gonçalves

Sua esposa Cristina de Aguiar Gonçalves, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Bispo Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 01/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na Quarta-feira, 03/12/2025, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Quinta Grande, 30 de novembro de 2025