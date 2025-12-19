MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

19-12-2025
João Crisóstomo Fernandes Araújo
João Crisóstomo Fernandes Araújo
Conhecido por Estrela - Faleceu
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Sua esposa Adelaide da Conceição Fernandes, seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, vizinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Padre António Sousa da Costa, Garachico, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 19/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a capela do cemitério do Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 28/12/2025, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 19 de Dezembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Cândida Carvalho
Coordenadora do Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira

Luto em vida
18/12/2025 08:00

Há uma dor estranha, quase impossível de explicar, que nasce quando alguém que amamos continua aqui... mas, aos poucos, deixa de estar. Não há funerais,...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a entrega do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas