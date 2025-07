João Constâncio Sousa de Freitas

Eterna saudade de sua esposa, filho, filha, genro, neta, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso familiar, morador no Sítio da Igreja, Campanário, Ribeira Brava. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta quarta-Feira 16/07/2025, saindo dos Hospital dos Marmeleiros pelas 14:45 para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre para a Igreja Paroquial de São Brás, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 16:00, seguindo para o lugar de seu eterno descanso no cemitério da freguesia.

A família do Sr. José Constâncio Sousa de Freitas agradece, de coração, às equipas do Hospital Dos Marmeleiros (2.º Andar Sala 3 Nascente) pelo cuidado, atenção e respeito demonstrados nos momentos difíceis. O profissionalismo e a humanidade de todos os envolvidos fizeram a diferença e serão sempre lembrados com gratidão.

Mais se informa que a missa de 7.º dia será na próxima quarta-feira, 23/07/2025, às 19:00, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, Concelho da Ribeira Brava. Agradecendo a todas as pessoas que participarem neste momento de perda e dor deste nosso querido familiar. Desde já o nosso muito obrigado.

Campanário, Ribeira Brava, 16 de julho de 2025