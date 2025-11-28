João Abel Pita Mendes

Suas irmãs, cunhado, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado e tio, que o seu funeral se realizará amanhã, sábado, dia 29 de novembro, com a celebração da missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral após as cerimónias para cremação no referido cemitério. A família agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem.

Os sobrinhos e sobrinhos-netos recordam, com saudade e profunda amizade, os momentos que partilharam com o Tio João Abel, no Funchal e no Porto Santo, desde a nossa infância. As brincadeiras e conversas que tivemos serão sempre recordadas com nostalgia. Sentiremos a sua ausência no nosso dia-a-dia e nas nossas férias e recordaremos as inúmeras histórias e memórias que partilhava connosco, sobretudo sobre a família e amigos. Esperamos que descanse em paz junto do seu irmão, pais e demais família.

A família agradece de um modo especial a toda a equipa de profissionais do Dilectus Madeira, pelo carinho, apoio, dedicação e por todos os cuidados prestados ao seu querido parente. Em particular, agradecemos a todas as equipas lideradas pela Dra Eloise e Dra Marisol, bem como à equipa de fisioterapia e de enfermagem, por todo o esforço e dedicação que prestaram diariamente ao nosso familiar próximo, na tentativa de o ajudar a recuperar a mobilidade, assim como agradecemos a toda a equipa clínica do SO da Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos os cuidados prestados nos seus últimos dias de vida e pelo humanismo demonstrado também connosco. O nosso sentido agradecimento e bem-haja!

Funchal, 28 de novembro de 2025