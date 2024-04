Januário Estevão da Costa

Sua esposa, filhos, neto, e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, natural que foi ao sítio das Fontes,Estreito de Câmara de Lobos, que o seu funeral se realiza nesta Segunda-Feira, 22/04/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:30, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério Municipal da freguesia.

Mais se informa que a missa de 7ºdia será no próximo Domingo,28/04/2024, às 11:00 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem neste momento de perda e dor deste nosso parente.

Sítio das Fontes, 21 de abril de 2024