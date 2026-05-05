Heliodoro da Costa Ganança

Sua esposa, Maria do Monte de Freitas, seus filhos, Joel Ganança e Catherine Ganança, seus netos, bisneta, seus irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio, amigo, vizinho e parente, morador que foi ao Caminho da Carreira, Lombada, Freguesia de Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 05 de maio de 2026, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:00 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, Freguesia de São Martinho, Funchal, onde será celerada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, após a qual prosseguirá para cremação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, o acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que no próximo Sábado, dia 08 de maio de 2026, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Lombada, Freguesia de Ponta do Sol, pelas 18:30 horas.

Agradecimentos extensivos aos Médicos, Enfermeiros e pessoal Auxiliar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 2º piso nascente, serviço de Cirurgia. Gratos a todos pelo vosso incansável profissionalismo, carinho e dedicação que tiveram para com o nosso ente querido. Gratidão. Bem Hajam.

Funchal, 5 de maio de 2026