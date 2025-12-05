Gilda Maria dos Ramos Pestana Pereira

Seu marido José Álvaro Pereira, seu filho Ezequiel Pereira, sua esposa e filho, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, parente e amiga, residente que foi ao Caminho do Corgo, Paróquia dos Álamos, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia, na próxima terça-Feira, dia 09, pelas 18:00 horas, na Igreja da Paróquia dos Álamos.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da Unidade dos Cuidados Intensivos do 3º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Funchal, 5 de dezembro de 2025