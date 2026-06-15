Germano Batista

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Sítio Achada do Barro, freguesia de Santo António da Serra, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 15:00 horas, sobe atrás do aeroporto, com destino à Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde haverá missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério Paroquial de Santo António da Serra.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 13:00 horas.

Domingo (21/06/2026), pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António da Serra, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Santo António da Serra, 15 de junho de 2026