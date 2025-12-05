MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

5-12-2025
Georgina da Encarnação Pereira Jardim
Georgina da Encarnação Pereira Jardim
Faleceu
  • Freguesia| Caniço

Seu marido, seus filhos, genros e netos, seus sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Fonte Livramento, Caniço, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 05/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 5 de dezembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o desempenho das autoridades no combate ao tráfico de droga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas