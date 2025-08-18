Filomena do Espírito Santo de Sousa

Seu marido Agostinho de Jesus Henriques, seus filhos Filomena, Olga, Ângela, José Agostinho, Conceição, Gracinda, Mário, Jorge e Sebastião, suas noras, genros, netos e bisnetos, sua irmã Isabel, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho das Heras, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 18/08/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 14:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Sábado, 23/08/2025, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 18 de agosto de 2025