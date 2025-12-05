Filomena de Sousa

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, seu cunhado, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, trisavó, tetravó, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, residente que foi ao Impasse de São Pedro, Bairro da Palmeira, Freguesia de Cª de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, sábado, dia 06 de dezembro de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. João de Almada, pelas 12:30 horas, para a Capela do Cemitério Municipal de Cª de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, após a qual prosseguirá para Jazigo Municipal no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que no domingo, dia 07 de dezembro de 2025, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Freguesia de Cª de Lobos, pelas 09:30 horas.

Neste momento de dor, a família expressa a sua profunda gratidão a toda a equipa Médica, Enfermagem e Auxiliares do Hospital Dr. João de Almada bem como ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, 6.º Piso Nascente, por toda a atenção, carinho e profissionalismo que tiveram para com a nossa ente querida. O nosso Muito Obrigado e bem hajam.

Câmara de Lobos, 5 de dezembro de 2025