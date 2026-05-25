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Participação

25-05-2026
Fernando Sousa
Fernando Sousa
Faleceu
  • Freguesia| São Roque

Sua esposa, filhos, noras, irmão, cunhados, cunhadas, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente no Caminho da Fundoa de Cima nº60, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:00 horas na referida capela.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 25 de maio de 2026

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